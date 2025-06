Feiertage Nidwalden will am Veranstaltungsverbot an Feiertagen festhalten

Die Nidwaldner Regierungsrat will das Veranstaltungsverbot an hohen Feiertagen beibehalten. Eine Motion aus dem Landrat fordert, das geltende Verbot an den fünf hohen Feiertagen in Nidwalden aufzuheben.

Publiziert: vor 41 Minuten