Bürgerrecht In Nidwalden soll die Exekutive über Einbürgerungen entscheiden

In Nidwalden sollen Gemeindeversammlungen und Landrat nicht mehr über Einbürgerungsgesuche entscheiden. Der Regierungsrat hat eine Bürgerrechtsrevision an das Parlament verabschiedet, welche die Kompetenz zum Einbürgern der Exekutive übertragen will.

Publiziert: vor 8 Minuten