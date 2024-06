Falsche Polizisten gehen der echten Polizei ins Netz

Die Kantonspolizei Nidwalden hat am 19. Juni zwei mutmassliche Trickbetrüger festgenommen. Die beiden Verdächtigen wollten eine ältere Dame hereinlegen.

Betrugsversuch in Nidwalden

Die Kantonspolizei Nidwalden nahm zwei Mazedonier fest. (Symbolbild)

Am Dienstag, dem 18. Juni 2024, erhielt eine Frau (78) aus Nidwalden einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Er gab ihr glaubhaft zu verstehen, dass ihr Vermögen auf der Bank nicht mehr sicher sei und sie ihr Geld zur Aufbewahrung der Polizei übergeben solle.

Die Frau wollte auf die angebotene «Hilfe» eingehen und hob auf ihrer Bank mehrere Tausend Franken ab. In der Folge übergab sie das beschaffte Bargeld einem Kurier. Am nächsten Tag wurde sie nochmals vom angeblichen Polizisten kontaktiert und aufgefordert, erneut mehrere Tausend Franken in bar der Polizei zur Aufbewahrung zu übergeben. Auch diesem Auftrag leistete sie Folge und bezog erneut mehrere Tausend Franken Bargeld.

Mazedonier festgenommen

Einem aufmerksamen Familienmitglied fiel das auffällige Verhalten der Frau auf und alarmierte umgehend die Kantonspolizei Nidwalden. Folglich konnten bei der vereinbarten Geldübergabe durch die Kantonspolizei Nidwalden zwei Männer festgenommen werden. Ein Mann (38) aus Mazedonien mit Wohnsitz im Kanton Zürich sowie ein Mann (60) ebenfalls aus Mazedonien ohne Wohnsitz in der Schweiz.

Die beiden Männer wurden der Staatsanwaltschaft Nidwalden zugeführt. Die Kantonspolizei Nidwalden klärt nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft den genauen Tathergang, wie es in einer Mitteilung heisst.