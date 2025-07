Die Kantonspolizei Nidwalden hat am Mittwochvormittag ein stark überladenes Auto auf der A2 angehalten. Das Gesamtgewicht war um 306 Kilogramm höher als erlaubt, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Polizei stoppt in Stans NW massiv überladenes Auto

Polizei stoppt in Stans NW massiv überladenes Auto

Die Kantonspolizei Nidwalden hielt am Mittwoch ein massiv überladenes Auto fest. Foto: Kapo Nidwalden

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Drittperson habe am Mittwoch ein verdächtig schwer beladenes Auto mit deutschem Kennzeichen auf der Autobahn A2 in Richtung Süden gemeldet, so die Polizei im Communiqué. Dabei stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass die Dachlast um 214 Kilogramm, das Gesamtgewicht um 306 Kilogramm überschritten war.

Die 48-jährige Fahrerin aus Deutschland war mit drei Familienangehörigen unterwegs und hatte zahlreiche Haushaltsgegenstände geladen.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Ein Teil der Ladung musste ausgeladen und bei der Polizei zwischengelagert werden. Erst nach dem Entladen und der Bezahlung eines Depots durfte die Reise fortgesetzt werden.

Die Lenkerin wurde an die Staatsanwaltschaft Nidwalden verzeigt, wie es weiter hiess.