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Unzählige Eiskörner am Boden
Video zeigt heftigen Hagelsturm in Eschenbach LU

Am Dienstag fegt ein Gewitter über die Schweiz. Auch im Kanton Luzern hat es heftig gehagelt, wie dieses Leservideo zeigt.
Publiziert: vor 17 Minuten
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