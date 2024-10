Eine ältere Dame wurde nach einem Unfall in Entlebuch LU ins Spital gebracht und ihr Führerausweis wurde eingezogen. Die Luzerner Polizei ermittelt.

Mit Subaru in Entlebuch LU in Hauswand gekracht

Der Subaru wurde beschädigt. Foto: kantonspolizei luzern

Kurz zusammengefasst Frau (83) fährt gegen Hausmauer, Führerausweis abgenommen

Unfall in Entlebuch LU, genaue Umstände unklar

Feuerwehr wegen ausgelaufenem Öl im Einsatz

Fahrerin ins Spital gebracht

Am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr

Marian Nadler Redaktor News

Am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr ereignete sich in Entlebuch ein Selbstunfall. Das schreibt die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Medienmitteilung.

Eine Frau (83) fuhr mit ihrem Auto gegen eine Hausmauer. Die genauen Umstände des Vorfalls sind bislang unklar.

Alte Dame muss Führerausweis abgeben

Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle ins Spital gebracht. Aufgrund von ausgelaufenem Öl an der Unfallstelle war die Feuerwehr Entlebuch-Hasle im Einsatz.

Die Luzerner Polizei hat die Abklärungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Lenkerin wurde der Führerausweis abgenommen. Sie darf bis zu einem Entscheid des Strassenverkehrsamts kein Motorfahrzeug lenken.