In Rickenbach kam es im Zuge von Reparaturarbeiten an einem Sprühturm zu einer Staubexplosion. Eine Person musste per Rega ins Spital gebracht werden.

Bei einer Explosion wurden zwei Personen verletzt. Foto: Kapo Luzern

Kurz zusammengefasst Staubexplosion bei Arbeiten an einem Sprühturm in Luzern

Eine Person (42) erheblich verletzt,

Angela Rosser Journalistin News

Am Donnerstagvormittag kam es bei Arbeiten an einem Sprühturm zu einer Staubexplosion. Wie die Kantonspolizei Luzern mitteilt, wurden zwei Personen verletzt, eine davon erheblich.

Die Explosion an der Huebmattstrasse in Rickenbach in Luzern ereignete sich laut der Polizei gegen 10.15 Uhr am Donnerstatvormittag.

Bei den Reparaturarbeiten an einem Sprühturm kam es zu einer Staubexplosion sowie einem Brand. Eine Person (42) wurde dabei erheblich verletzt und durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Eine zweite Person (56) wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht hospitalisiert werden, teilt die Polizei in einer Mitteilung mit.

Die Ursache für die Explosion ist Gegenstand der laufenden Abklärungen durch die Brandermittler der Luzerner Polizei.