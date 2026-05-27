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Brand auf Pilatus Arena
Zwei Männer mit dem Brandlöscher auf dem Dach

In Kriens ist am Mittwochmittag ein Brand ausgebrochen. Betroffen ist die Pilatus Arena. Die Feuerwehr ist im Einsatz.
Publiziert: vor 22 Minuten
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