Auf dem ersten Zug Richtung Luzern «Ich hänge extrem an meinem Luzerner Gwändli»

Um 3.13 Uhr sind die ersten Fasnächtler am Zürcher HB in den Zug Richtung Luzern gestiegen. In diesem Jahr hat alles geklappt, im Gegensatz zum letzten Jahr.

Publiziert: vor 20 Minuten | Aktualisiert: vor 17 Minuten