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Zentralschweiz
Fahrzeugbrand in Seewen SZ: Rauch steigt aus Tiefgarage aus
Fahrzeugbrand in Seewen SZ
Dicker Rauch steigt aus Tiefgarage aus
Am Montagnachmittag ist in Seewen SZ ein Brand in einer Tiefgarage ausgebrochen. Ein Fahrzeug soll brennen. Leserreporter berichten.
Publiziert: vor 42 Minuten
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