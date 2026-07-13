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Fahrzeugbrand in Seewen SZ
Dicker Rauch steigt aus Tiefgarage aus

Am Montagnachmittag ist in Seewen SZ ein Brand in einer Tiefgarage ausgebrochen. Ein Fahrzeug soll brennen. Leserreporter berichten.
Publiziert: vor 42 Minuten
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