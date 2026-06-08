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Ärger um Luxus-Bau
So sieht die Riesen-Baustelle in Schindellegi SZ aus

Ärger im Steuerparadies: In Schindellegi SZ wird eine Edel-Enklave aus dem Boden gestampft. Doch die Bauherren stossen bei Bohrungen auf Grundwasser.
Publiziert: 00:11 Uhr
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