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Mitten im Mai: Video zeigt Schneefall in der Romandie
Wetter überrascht Autofahrer
Video zeigt Schneefall in der Romandie
Auf einer Autobahn nahe Châtel-Saint-Denis wurden die Autofahrer von einem Schneefall überrascht.
Publiziert: vor 19 Minuten
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