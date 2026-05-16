DE
FR
Abonnieren

Wetter überrascht Autofahrer
Video zeigt Schneefall in der Romandie

Auf einer Autobahn nahe Châtel-Saint-Denis wurden die Autofahrer von einem Schneefall überrascht.
Publiziert: vor 19 Minuten
Kommentieren
Wetter-Videos aus der Schweiz
Was sagst du dazu?
Meistgelesen