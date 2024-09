Zermatter Hüttenwartin Edith Lehner (58) macht sich grosse Sorgen um die Bergtradition «Die Respektlosigkeit ist unfassbar»

Edith Lehner bewirtet die Hörnlihütte in Zermatt VS. Ein Job, der sie immer mehr an ihre Grenzen bringt. Grund: Die Gäste benehmen sich teilweise massiv daneben. Es fehlt an Respekt gegenüber dem Hüttenpersonal. Lehner macht sich deshalb Sorgen um ihren Berufsstand.