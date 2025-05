Walliser Staatsrat Christophe Darbellay Was passiert mit denen, die nicht versichert sind?

Nach dem Gletscherabbruch in Blatten VS stellt sich die Frage: Was bezahlt die Versicherung? Und was passiert, wenn das Gebäude gar nicht versichert war? Der Kanton Wallis ist einer von vier Kantonen, in denen eine Gebäudeversicherung nicht obligatorisch ist.

Publiziert: vor 40 Minuten | Aktualisiert: vor 27 Minuten