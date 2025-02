Das Wallis will seinen Thron zurück! Nach einem umstrittenen Rekord in Frankreich wird in Martigny das grösste Raclette der Welt veranstaltet. Das Ziel: mehr als 3000 Gäste, AOP-Käse, echte Öfen und ein Notar, der die Leistung bestätigt.

1/6 Er will den Raclette-Rekord: der Walliser Käser Eddy Baillifard. Foto: Keystone

Auf einen Blick Wallis plant Weltrekord für grösstes Raclette-Essen im April 2024

Prominente wie Roland Collombin und Christian Constantin werden als Schaber eingesetzt

Mindestens 3000 Teilnehmer erwartet, Tickets kosten zwischen 25 und 35 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucie Fehlbaum

Raclette ist sein Leben. Das merkt von sofort. Darum will Raclette-Papst Eddy Baillifard auch den Rekord zurück. Im März 2024 holten die Franzosen den Rekord für das grösste Raclette der Welt, als 2236 Personen in Saint-Etienne (F) zusammenkamen. Allerdings handelte es sich dabei nicht um das klassische Raclette, bei dem der Käse direkt vom Laib auf den Teller geschabt wird, sondern um die Version mit Pfännchen.

Ein Unding für Eddy Baillifard. Der Käser ist sauer und ehrgeizig. Sein Ziel: Er will mindestens 3000 Esser zum Raclette einladen und sich so den Rekord sichern. Dafür hat er sich prominente Unterstützung geholt: Roland Collombin (73), Olympiamedaillengewinner im Abfahrtslauf 1972, und Christian Constantin (68), Präsident des FC Sion, werden den Käse auf die Teller schaben.

«Wir müssen alle mitmachen»

Der Event soll am 5. April in der Walliser Messe (myexpo) in Martigny VS stattfinden. Der Verkauf der Tickets beginnt am Dienstag, sie kosten zwischen 25 und 35 Franken. Die Plattform QoQa kümmert sich um den Ticketverkauf.

«Wir machen das nur, um den Rekord zu brechen», sagt Pascal Meyer, Chef von QoQa, zu Blick. Es gehe um den Nationalstolz! «Wir müssen alle mitmachen, in der Romandie und in der Deutschschweiz», sagt er weiter.

Damit auch genügend Tickets verkauft werden, hat sich Meyer etwas einfallen lassen. «Es gibt ein Geschenk für die ersten 3000 Anmeldungen.» Was genau, will er noch nicht verraten.

«Denn darum geht es beim Raclette auch»

Damit der Rekord auch offiziell anerkannt wird, darum haben sich die Veranstalter schon gekümmert. «Neben der Zählung der verkauften Eintrittskarten, der Eintritte am Drehkreuz und der Nummerierung der Tischpläne wird auch ein Notar anwesend sein», erklärt Samuel Bonvin, Generaldirektor von myexpo, wo der Rekordversuch stattfinden wird, feierlich. Die Organisation dieses grössten Raclettes der Welt hatte für ihn im Oktober letzten Jahres begonnen.

Eddy Baillifard wird natürlich da sein, um die Kunst des Schabens zu überwachen, «denn darum geht es beim Raclette auch», wie er betont. «Wir können keine allzu grossen Anfänger nehmen.»

«Wir stellen Qualitätsrekorde auf»

Freut sich Samuel Bonvin darauf, den Franzosen eins auszuwischen? Nein, versichert er. «Die Organisatoren des Rekords in Saint-Etienne sind eingeladen. Frankreich hat wunderbare Produkte, aber das Raclette müssen sie uns überlassen. Wir werden die echte Tradition hervorheben.»

So denken die Walliser über die Pfännchen beim Raclette.

«Die Franzosen stellen Mengenrekorde auf, wir stellen Qualitätsrekorde auf», ergänzt Raclette-Papst Eddy Baillifard. «Das Raclette steht für eine gewisse Klasse, für Codes, die man respektieren muss. Wir werden die schönen Produkte unserer Region zum Glänzen bringen.»

Der Experte vertraut blind auf Valdor, den Käse, der für den Rekordversuch ausgewählt wurde. Er kennt den Käse, seine Beschaffenheit, und worauf er achten muss. «Ich schabe ihn jeden Tag. Er ist sehr gut.» Für den grossen Käsetag wird Baillifard seinen Spezialofen mitbringen, der extra für ihn angefertigt wurde. Ein Talisman für einen sicheren Sieg? Der Botschafter des Raclettes hofft das. Er wünscht sich jedoch, dass alle Öfen an dem Tag durchhalten und dass die Sicherungen nicht alle paar Sekunden durchbrennen.