Aufgepasst beim Raclette-Essen! (Symbolbild)

In den Wintermonaten gehört Raclette für viele einfach dazu. Das Schweizer Traditionsgericht ist aber offenbar nicht für alle Lebewesen ein Schmaus: Wer Papageie und Wellensittiche als Haustiere hält, sollte lieber auf das Raclettepfännli verzichten!

Experten warnen Vogelbesitzer, dass Gase, die beim Überhitzen von Raclette und dem Pfännchen Gase entstehen, für Vögel giftig sein könnten. «Vögel sind besonders empfindlich. Das liegt daran, dass sie eine besondere Lunge haben, die für das Fliegen ein Hochleistungsorgan ist», sagt Tierarzt und Wissenschaftler Michael Pees zu RTL.

Verlegung in anderes Zimmer zwecklos

Grund dafür liegt an der Antihaftbeschichtung. Die sollen so gefährlich sein, dass selbst eine kurzzeitige Unterbringung der Vögel in ein anderes Zimmer keinen Schutz bringt. Denn die Gase sind flüchtig. Sie gelangen also problemlos in abgeschlossene Zimmer und sogar in andere Stockwerke.

Ein Gegenmittel, um die Vögel doch noch zu retten, sollten diese trotzdem mit den Gasen in Kontakt gekommen sein, gibt es nicht. Vogelhalter sollten demnach auf die Traditionsküche verzichten oder ein Gerät ohne Haftbeschichtung kaufen. (spr)