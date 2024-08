Skitouren-Drama im Wallis Leichnam von Christina H. (†28) gefunden

Es war eine Tragödie in den Walliser Alpen: Sechs Skitourengänger brachen im März auf eine Expedition auf und gerieten in Not. Die Rettungskräfte mussten fünf von ihnen tot bergen. Christine H. aus dem Kanton Fribourg blieb vermisst – bis jetzt.