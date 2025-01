Bundes- und Kantonspolizei haben am Freitag in Sitten einen flüchtigen Mafioso verhaftet. Der Angehörige der neapolitanischen Mafia war seit sieben Monaten auf der Flucht.

Flüchtiger Mafioso in Sitten VS verhaftet

Oscar Pecorelli wurde im Wallis verhaftet. Foto: Stylo24

Auf einen Blick Führendes Mitglied der Pecorelli-Gruppe in Sitten verhaftet, Auslieferung nach Italien erwartet

Oscar Pecorelli gehört zur Führungsriege eines Zweigs des Lo Russo-Clans

17 Personen unter Untersuchungshaft, bewaffnete Revierkämpfe in vier Stadtteilen Neapels

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 46-Jährige soll der Führungsriege der Pecorelli-Gruppe angehören, einem Zweig des Lo Russo-Clans, dessen Zweige sich alle gegenseitig bekämpfen.

Der in Sitten verhaftete Oscar Pecorelli war im Juni einer Blitzaktion gegen das organisierte Verbrechen entkommen, die gegen mehrere Mitglieder der verfeindeten Lo Russo-Zweige geführt wurde. Festgenommen wurde er von der Bundespolizei mit Hilfe der Walliser Kantonspolizei.

Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor. Wie die italienische Nachrichtenagentur ansa berichtete, warten die italienischen Behörden auf seine Auslieferung. Sie erliessen gegen ihn einen europäischen Haftbefehl.

Führendes Mitglied der Pecorelli-Bande

Der am 24. Februar 1978 in Neapel geborene Oscar Pecorelli ist ein gleichnamiger Cousin des aktuell in Untersuchungshaft sitzenden Bosses der kriminellen Pecorelli-Bande. Er gilt als führendes Mitglied des Clan-Zweigs. Er gehört zu 17 Personen, gegen die die Staatsanwaltschaft Neapel Untersuchungshaft verhängt hat.

Beweise für die Existenz und die Taten der rivalisierenden kriminellen Gruppen Pecorelli und Scognamiglio sammelte eine spezielle Abteilung der mobilen Polizeibrigaden in Neapel ab Februar 2021.

Die beiden Gruppen lieferten sich bewaffnete Revierkämpfe und ermordeten sich teilweise gegenseitig. Bei den Auseinandersetzungen in Neapel ging es um die Kontrolle über die Stadtteile Miano, Chiaiano, Piscinola und Marianella.