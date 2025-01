Am 23. Januar 2025 wurde in Anzère ein Skifahrer abseits der markierten Pisten leblos aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Skiunfall in Anzère VS fordert ein Todesopfer (†74)

Ein Skiunfall in Anzère VS forderte ein Todesopfer. Foto: Kantonspolizei Wallis

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Freitag, 23. Januar 2025, gegen 15.25 Uhr, entdeckte ein Skifahrer auf dem Sommerweg in Chaux de Duez in der Gemeinde Anzère eine reglose Person am Boden. Er alarmierte umgehend die Notrufzentrale 144 und leitete die Reanimation des Opfers ein.

Die Patrouilleure von Télé Anzère sowie eine Rettungscrew der Air-Glaciers

begaben sich an den Einsatzort. Trotz der Bemühungen verstarb der 74-jährige

Schweizer noch vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen

Umstände des Vorfalls zu ermitteln.