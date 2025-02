Seit Mittwochabend vermisst Thomas R. (31) zuletzt in Haute-Nendaz VS gesehen

Ein 31-jähriger Mann ist in Haute-Nendaz VS nach einem Barbesuch verschwunden. Thomas R. wurde zuletzt am Mittwochabend gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise zur Person mit markanter Löwen-Tätowierung.

Publiziert: 19:38 Uhr