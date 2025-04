Jetzt ist klar, wie es zu den Murgängen in Stalden VS kam. Ein Wasseraustritt beim Freispiegelstollen des Kraftwerks Ackersand 1 war schuld. In dem Stollen haben sich Risse gebildet.

Rätsel um Murgänge in Stalden VS gelöst

Rätsel um Murgänge in Stalden VS gelöst

1/2 Das Rätsel um die Murgänge im Wallis ist gelöst. Foto: Leserreporter

Darum gehts Wasseraustritt führte zu Murgängen in Stalden VS

Krisenstab mit lokalen Behörden und Experten eingerichtet

Kraftwerk Ackersand 1 bleibt bis auf Weiteres ausser Betrieb Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Wie der Kraftwerksbetreiber Enalpin am Mittwochabend mitteilt, hat es am Dienstagnachmittag einen Wasseraustritt in der Nähe des Kraftwerks Ackersand 1 gegeben. Diese führten zu den Murgängen in Stalden VS am Dienstag. Hintergrund sind Risse im Freispiegelstollens des Kraftwerks.

Enalpin kooperiert mit den lokalen Behörden, ein Krisenstab wurde eingerichtet. Im Rahmen von Sofortmassnahmen wurde das Wasser in Saas-Balen VS ausgeleitet und der Stollen entleert. «Bei einer ersten Begehung am Mittwoch sind unter Beizug externer Fachpersonen im Inneren des Stollens Risse entdeckt worden, an denen es vermutlich zu Wasseraustritten kam», erklärt der Energieanbieter in einer Mitteilung.

Krisenstab eingerichtet

Auch wenn das Stollensystem aktuell entleert ist, verzeichne man im Gebiet Roorbach immer noch einen beachtlichen Wasserfluss. Geologische Untersuchungen wurden eingeleitet. Experten sollen klären, ob Hangbewegungen respektive Bergdruck zur Beschädigung des Stollens geführt haben. Zudem soll der Einfluss der Unwetter der vergangenen Wochen auf das Ereignis geprüft werden.

Das Kraftwerk Ackersand 1 bleibt bis auf Weiteres ausser Betrieb, so Enalpin weiter. Der eingesetzte Krisenstab setzt sich aus Vertretern der Gemeinden Stalden und Staldenried VS, Vertretern des Kanton Wallis, Vertretern der enalpin AG sowie externen Experten aus den Bereichen Geologie und Naturgefahren zusammen.