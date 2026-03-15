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Leservideo zeigt
Riesige Schneemassen in Saas-Almagell

Das Wallis versinkt im Schnee – und das im März. Dieses Leservideo zeigt die Massen im abgeschnittenen Saas-Almagell.
Publiziert: 12:52 Uhr
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Aktualisiert: 13:08 Uhr
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