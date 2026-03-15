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Westschweiz
Wallis
Saas-Almagell VS nach März-Schnee abgeschnitten
Leservideo zeigt
Riesige Schneemassen in Saas-Almagell
Das Wallis versinkt im Schnee – und das im März. Dieses Leservideo zeigt die Massen im abgeschnittenen Saas-Almagell.
Publiziert: 12:52 Uhr
|
Aktualisiert: 13:08 Uhr
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