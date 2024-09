1/7 Nach einem Erdrutsch ist das Saastal noch bis mindestens Sonntag von der Aussenwelt abgeschnitten.

Heftige Regenfälle im Oberwallis haben am Donnerstag Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Besonders schwer traf es das Saastal, das von der Aussenwelt abgeschnitten ist, nachdem die Kantonsstrasse von einem Murgang verschüttet wurde.

Die Kantonsstrasse ist noch bis mindestens Sonntag gesperrt, wie die Gemeinde Blick bestätigte. Der regionale Führungsstab will am Nachmittag weitere Informationen bekannt geben.

«2200 Touristen sind aktuell im Saastal», sagt Simon Bumann, Mediensprecher des regionalen Führungsstabs, zu Blick. Sie sitzen fest, denn Flüge sind aktuell nur Arbeitern und Angestellten von Betrieben möglich. «Der Kanton klärt mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt ab, ob Helikopterflüge auch für Touristen bewilligt werden», so Bumann. Einige Arbeitskräfte seien bereits am Donnerstag ausgeflogen worden.

«Leute überlegen sich, ob sie noch im Saastal Ferien machen wollen»

«Bei den Touristen handelt es sich grösstenteils um Schweizer», ergänzt Bumann, der als Direktor der Saastal Bergbahnen AG arbeitet. Die restlichen Touristen kämen vor allem aus den Benelux-Ländern und Deutschland. Kurzfristige Platzprobleme gibt es keine, insgesamt stehen 10'000 Betten im Saastal zur Verfügung.

Für die Hotelbranche kommt das Naturereignis zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wie Klaus Habegger (45) vom Walliser Hotelier-Verein im Gespräch mit Blick deutlich macht. Er ist Chef des Fünfsternehotels Walliserhof in Saas-Fee. «Es ist jetzt das vierte Mal, dass wir von der Aussenwelt abgeschnitten sind. Bei solchen Nachrichten überlegen es sich die Leute natürlich, ob sie noch im Saastal Ferien machen wollen, obwohl in der ganzen Feriendestination schönste Ferienverhältnisse herrschen.»

Er fürchtet einen Buchungseinbruch mit Blick auf die wichtige Herbstferiensaison und hofft auf seine Landsleute, sobald der Zugang zum Tal wieder frei ist. «Wir zählen auf die Solidarität von Herrn und Frau Schweizer.»

Kantonsstrasse noch bis mindestens Sonntag gesperrt

Ein harter Schlag, denn am Sonntag findet entlang der Dorfstrasse die nostalgische Genussmeile statt, bei der Hoteliers und Gastronomen Köstlichkeiten anbieten. Nun kommen zahlreiche Gäste für das Wochenende nicht nach Saas-Fee. «Je länger die Sperrung dauert, desto grösser werden die logistischen Herausforderungen. Wir müssen schauen: Wie ist es bei den Lebensmitteln? Wie können wir die Gäste trotzdem gut verpflegen?»

Habegger will den Gästen, die jetzt von der Natur um ihren Aufenthalt gebracht wurden, Gutscheine ausstellen. Für die 60 Gäste, die aufgrund der Situation länger bleiben, bietet er einen stark reduzierten Preis an. Zudem wurde ein Aktivitätenprogramm auf die Beine gestellt, das unter anderem eine Segway-Tour beinhaltet.

