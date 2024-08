Am Mittwoch ereignete sich am Breithorn in Zermatt ein Unfall. Zwei Personen kamen dabei ums Leben.

Gleitschirmunfall in Zermatt VS fordert zwei Todesopfer

Unglück am Breithorn

Die Gleitschirmflieger verunfallten am Breithorn.

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch hat sich gegen 15 Uhr ein Unfall am Breithorn in Zermatt im Kanton Wallis ereignet. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Personen auf dem Gipfel des Berges. Sie wollten einen Tandemflug mit einem Gleitschirm unternehmen.

Das Gespann geriet n beim Start in Schwierigkeiten und rutschte daraufhin mehrere Hundert Meter über die Nordwand des Breithorns in die Tiefe. Das schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung.

Wer starb am Breithorn?

Drittpersonen, die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten umgehend die Kantonale Walliser Rettungsorganisation. Die Air Zermatt konnte bei der anschliessenden Suche zwei Personen leblos auffinden. Auch die Kantonspolizei Wallis beteiligte sich daran.

Die formelle Identifikation der Opfer ist im Gange. Die Bundesanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.