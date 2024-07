In der Nacht nicht ohne Aufsichtsperson In Visp gibt es für unter 16-Jährige eine Ausgangssperre

Nicht überall in der Schweiz dürfen sich Minderjährige abends frei auf den Strassen bewegen. So zum Beispiel in Studen und in Visp. Während die Bewohnerinnen und Bewohner mehrheitlich zufrieden sind, sehen andere das Vorgehen kritisch.