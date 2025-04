Förster über Schneemenge «Das habe ich zuletzt als zehnjähriger Bub erlebt»

Im Wallis sorgt der viele Schnee auch bei Revier-Förster Martin Meier aus Brig VS für Ausnahmezustand. Gegenüber Blick schildert er: «Dass alles gleich so zusammenfällt, habe ich in meiner Förster-Karriere noch nicht oft erlebt.»

Publiziert: 12:27 Uhr | Aktualisiert: 12:28 Uhr