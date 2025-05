Evakuierung der letzten Tiere in Blatten VS Kuh wird per Helikopter ausgeflogen

In Blatten sind alle Personen bereits evakuiert worden. Allerdings grasten noch einige Kühe auf den Weiden im Walliser Dorf. Diese wurden am Dienstag per Helikopter abgeholt und ausgeflogen.

Publiziert: vor 43 Minuten | Aktualisiert: vor 12 Minuten