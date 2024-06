Dutzende Menschen evakuiert Hochwasser erreicht in Chippis VS fast die Brücke

In Chippis VS mussten rund 30 Personen aufgrund des anschwellenden Flusses Navizence ihre Häuser verlassen. Das berichtet Rhône FM. Aus Sicherheitsgründen ist der Zugang zum Flussufer in Chippis aktuell verboten.