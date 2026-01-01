DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Westschweiz
Wallis
Blick-Reporter in Crans-Montana
Blick-Reporter in Crans-Montana
«Ein Dorf steht unter Schock»
Der verheerende Brand in einer Bar in Crans-Montana forderte mehrere Dutzend Todesopfer und hunderte Verletzte. Blick-Reporter Martin Meul ist vor Ort.
Publiziert: vor 11 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Martin Meul
Reporter News
Mehr zur Tragödie in Crans-Montana
1:29
Sie haben den Brand miterlebt
«Wir wissen nicht, wo unsere Freunde sind»
1:11
Augenzeuge in Crans-Montana VS
«Viele Eltern haben ihre Kinder gesucht»
1:51
«Menschen lebendig verbrannt»
Ersthelfer schildert dramatische Szenen
0:26
Brand in Crans-Montana
Video zeigt, wie Decke Feuer fängt
1:06
Nach der Tragödie
Video zeigt Schäden in der Bar
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen