DE
FR
Abonnieren

Blick-Reporter in Crans-Montana
«Ein Dorf steht unter Schock»

Der verheerende Brand in einer Bar in Crans-Montana forderte mehrere Dutzend Todesopfer und hunderte Verletzte. Blick-Reporter Martin Meul ist vor Ort.
Publiziert: vor 11 Minuten
Kommentieren
Mehr zur Tragödie in Crans-Montana
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen