Berg ob Blatten VS bleibt weiterhin in Bewegung – Sorge vor kommendem Regen

Die Lage in Blatten VS hat sich auch vier Tage nach dem Bergsturz noch nicht beruhigt. Der Berg bleibt nach wie vor in Bewegung und noch immer gibt es Felsabbrüche vom Kleinen Nesthorn.

Im Lötschental ist die Situation auch am Sonntag noch angespannt. Foto: keystone-sda.ch

Daher gebe es noch keine verlässlichen Prognosen, wann das Militär und andere Einsatzkräfte mit den Räumungsarbeiten anfangen können, sagte Matthias Ebener vom Gemeindeführungsstab am Sonntag einem Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort.



Nicht nur das Kleine Nesthorn, sondern auch der Gegenhang birgt ein grosses Gefahrenpotenzial. Dort sei Material bis zu zehn Meter hoch aufgeschüttet worden. Dieses sei instabil, sagte Ebener. Durch den in der nächsten Woche anstehenden Regen gebe es auch ein Risiko, dass die Gesteinsmassen am Gegenhang wieder abrutschen.



Weiter seien der aufgestaute See und der Bach gefährlich. Letzterer schlängle sich durch den Schuttkegel hindurch und setze von verschiedenen Seiten die Massen in Bewegung. «Die einzelnen Faktoren im Zusammenspiel bergen eine Gefahr, die es nicht zulässt, an eine Räumung zu denken», so Ebener. Wie vor Ort zu beobachten war, waren am Mittag unter anderem Geologen und Hydrologen auf dem Schuttkegel unterwegs und nahmen Messungen vor. Sie beurteilten die Lage und sahen sich die Situation vor Ort an.