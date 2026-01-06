DE
Baume-Schneider kontert Vorwurf
«Ich bin stolz auf die Organisation der Spitäler»

Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider hat am Dienstag das Spital in Sion besucht.
Publiziert: vor 7 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
