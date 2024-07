Am Dienstagmorgen rettete die Air Zermatt einen Alpinisten am Hörnligrat des Matterhorns. Seine beiden Kollegen hatten ihn ohne Seil zurückgelassen, sodass ein Abstieg für ihn unmöglich war.

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstagmorgen plante eine Dreierseilschaft aus Tschechien, das Matterhorn über den Hörnligrat zu besteigen. Doch auf etwa 3600 Metern Höhe trennten sich zwei der Bergsteiger von ihrem dritten Kollegen und liessen ihn ohne Seil zurück.

Während die beiden schneller zum Gipfel aufstiegen, verlor der zurückgelassene Alpinist die Orientierung und geriet in unwegsames Gelände. In seiner Not wandte er sich an die Kantonale Walliser Rettungsorganisation KWRO (Notrufnummer 144). Kurz nach 7 Uhr startete ein Helikopter der Air Zermatt mit einem Rettungsspezialisten in Richtung Matterhorn und konnte den Mann unverletzt aus seiner misslichen Lage am Hörnligrat retten.

Alpinisten von Steinschlägen überrascht

Das sommerliche Wetter und die Ferienzeit haben in den letzten Tagen viele Menschen in höhere Lagen gelockt. Die Air Zermatt verzeichnete dabei eine Zunahme an Einsätzen in den Bergen, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Einsätze waren vielfältig: So retteten die Crews beispielsweise verunfallte Biker und erschöpfte Wanderer und Alpinisten, die von Steinschlägen überrascht wurden. Gleichzeitig wurden die Retter der Air Zermatt auch zu medizinischen Notfällen gerufen.