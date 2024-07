Italienischer Alpinist (†58) stirbt bei Matterhorn-Anstieg

Tödlicher Unfall am Matterhorn! Am Montag wurden zwei Bergsteiger von Steinschlag erfasst. Einer der beiden Alpinisten wurde tödlich verletzt.

Während der Besteigung des Matterhorns kam am Montag ein italienischer Alpinist ums Leben.

Am frühen Montagmorgen beabsichtigten zwei Personen die Besteigung des Matterhorns über den Hörnligrat. Auf einer Höhe von zirka 3650 m ü. M. wurden die beiden Alpinisten jedoch während des Aufstiegs von einem Steinschlag überrascht. Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt, stürzte einer der beiden in der Folge rund 100 Meter über die Ostwand in die Tiefe.

Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 58-jährigen italienischen Staatsangehörigen.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Unfalls zu klären.