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Waadt
Waadt: Leser filmt riesige Rauchwolke über Raststätte
Im Kanton Waadt
Leser filmt riesige Rauchwolke über Raststätte
Ein Leser ist in der Nähe des Neuenburgersees auf der Autobahn unterwegs, da sieht er eine riesige Rauchschwade. Der schwarze Rauch kommt von einer Autobahnraststätte.
Publiziert: 19:19 Uhr
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