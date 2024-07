Hunderte trauern um Tote und Verletzte nach Gerüst-Einsturz in Prilly «Dieses tragische Ereignis hat uns zutiefst schockiert»

Rund 300 Personen haben am Montagmorgen den drei Toten und acht Verletzten nach dem Einsturz eines Baugerüsts in Prilly VD gedacht. Auch zahlreiche Bauarbeiter nahmen an der Gedenkfeier teil.