Ein Baugerüst ist am Freitagmorgen in Lausanne eingestürzt. Mehrere Rettungskräfte sind vor Ort. Drei Menschen wurden dabei getötet.

Grosseinsatz in Prilly VD

Grosseinsatz in Prilly VD

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/11 Beim Einsturz eines Baugerüsts im Westen von Lausanne haben am Freitag drei Menschen ihr Leben verloren.

Schock im Kanton Waadt: Jede Menge Einsatzkräfte eilten am Freitagmorgen zu einer Baustelle beim Einkaufszentrum Malley-Lumières in der Gemeinde Prilly. Grosse Teile eines Gerüsts stürzten in die Tiefe.

Drei Menschen wurden dabei getötet, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Waadt um kurz nach 15 Uhr heisst. Es handelt sich um Arbeiter. Mindestens vier Personen wurden schwer verletzt, weitere zwei mittelschwer und zwei leicht. Insgesamt seien ungefähr ein Dutzend Menschen zu Schaden gekommen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Waadt am Unfallort. Zwei Personen werden weiter vermisst.

«Die gesamte Gerüst-Fassade am 19-stöckigen Gebäude ist eingestürzt», bestätigt Jean-Christophe Sauterel, Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei, gegenüber Blick Romandie.

Heftige Kritik an Sicherheit

Fernand Monod (77) verliess die Migros in Malley-Lumières, als sich der Unfall ereignete. Er erlebte die Katastrophe hautnah. «Alles stürzte in sich zusammen wie ein Kartenhaus.» Er und andere Augenzeugen waren geschockt. «Die Leute weinten.»

Mehrere Zeugen sagten Keystone-SDA, ein Lastenaufzug sei hinabgestürzt und habe das ganze Gerüst auf der Nordseite des Gebäudes mitgerissen. Eine Angestellte einer Apotheke im Einkaufszentrum berichtete, sie habe einen lauten Krach gehört und eine riesige Staubwolke gesehen. Die Behörden machten zur Ursache und zum genauen Hergang des Unfalls zunächst keine Angaben.

Daniel*, der auf einer anderen nahegelegenen Baustelle arbeitet übt heftige kritik: «Generell ist die Sicherheit auf Baustellen katastrophal. Arbeitgeber gefährden nicht nur das Leben der Arbeitnehmer, sondern verursachen auch Stress.»

Werbung

Er macht insbesondere die Versicherungen verantwortlich, die für die Unfallverhütung auf Baustellen zuständig sind: «Wenn sie auf Großbaustellen wie dieser sein müssen, sind sie nicht da.» Lieber würden Schwarzarbeiter auf Kleinbaustellen gejagt.

Unfallort neben Stadion vom HC Lausanne

Der Unfall geschah bei der Baustelle von Malley Phare. Mit diesem Bauprojekt soll der westliche Teil des Einkaufszentrums Malley Lumières um 14 Stockwerke erhöht werden. Es ist der erste Holzturm in der Westschweiz mit einer aktiven Photovoltaik-Fassade.

Das Gebäude befindet sich neben der Vaudoise-Arena, dem Stadion des HC Lausanne. Diese wurde für das Publikum gesperrt. Stattdessen wurden dort Verletzte versorgt und Personen psychologisch betreut, die einen Schock erlitten hatten.

*Name bekannt