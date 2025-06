Rund drei Jahre nachdem eine junge Frau in Renens im Kanton Waadt getötet wurde, wurde der Mörder am Mittwoch zu einer Haftstrafe verurteilt.

Franzose nach Mord an Schweizerin (†31) verurteilt

Franzose nach Mord an Schweizerin (†31) verurteilt

Drei Jahre nach dem Mord an einer Schweizerin wurde ein Mann im französischen Nîmes zu einer Haftstrafe verurteilt. Foto: Shutterstock

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Im Juli 2022 wurde eine Waadtländerin tot in ihrer Wohnung in Renens aufgefunden. Die 31-jährige Schweizerin sei unter «verdächtigen Umständen» ums Leben gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft in einem Communiqué einen mit.

Im August 2022, wenige Tage nach der Tat, nahm die Polizei schliesslich ein Mann in der französischen Region Nancy fest. Er stand im Verdacht, seine Partnerin erwürgt zu haben. Zunächst hatte er sämtliche Vorwürfe bestritten, obwohl seine DNA am Hals des Opfers gefunden wurde. Sein Geständnis legte der Mann mehr als ein Jahr später, im November 2023, ab, wie Blick Romandie berichtete.

Franzose muss 25 Jahre ins Gefängnis

Jetzt wurde der 38-jährige Franzose im französischen Nîmes von einem Gericht wegen Mordes verurteilt, wie «Le Matin» berichtet. Die Beweise würden demnach eine «klare Mordabsicht» belegen. Der Mann wurde zu 25 Jahren Gefängnis und zehn Jahren sozialgerichtlicher Überwachung verurteilt.

Während des Prozesses sei ein psychologisches Gutachten vorgelegt worden, in welchem dem Mann unter anderem eine paranoide Störung, pathologische Eifersucht sowie ein völliger Mangel an Empathie und Reue attestiert wird.

«Ein Frauenwürger und ein Mörder»

Immerhin: In seinem Geständnis zeigte sich der Mann augenscheinlich reuig. «Ich bereue von ganzem Herzen, was passiert ist», sagte er laut der Zeitung «Midi Libre». «Tief in meinem Inneren bin ich tot, ich kann mich nicht mehr im Spiegel ansehen, ich ekle mich vor mir selbst.»

Die Anklage bezeichnete den 38-Jährigen als «kalt wie Marmor». Er sei «ein gewalttätiger Mann, ein Frauenwürger und ein Mörder». Er habe seine Partnerin «eine lange Zeit» gewürgt, «zwei bis drei Minuten». Und weiter: «Das ist kein Reflex, sondern eine bewusste Handlung.»