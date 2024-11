Die Strecke zwischen Vevey VD und Châtel-St-Denis wurde vorübergehend gesperrt. Foto: Screenshot Alertswiss

Mehrere Autos waren am Mittwochabend in einen Verkehrsunfall auf der Autobahn A12 in der Westschweiz involviert. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Abschnitt zwischen Vevey VD und Châtel-St-Denis wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.

Sieben bis acht Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, wie ein Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagt. Der Unfall habe sich im Zusammenhang mit den ersten Schneefällen ereignet.

Der Autobahnabschnitt wurde am Donnerstag um etwa 1.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben, wie aus einer Meldung von Alertswiss hervorgeht.