Die Renovierung einer Anlage für betreutes Wohnen in Lutry VD wird durch einen Eigentümerstreit blockiert. In der Zwischenzeit muss die Einrichtung wegen des schlechten Zustands des Gebäudes geschlossen werden. Rund 30 Seniorinnen und Senioren müssen raus.

30 Senioren werden in Lutry VD aus ihren Wohnungen geworfen – Pflegeheimbetreiber muss Dutzende Mitarbeiter entlassen

30 Senioren müssen die Einrichtung in Lutry VD Ende April verlassen.

Auf einen Blick Senioren in Lutry VD müssen Pflegeheim verlassen

Renovierungsstreit zwingt zur Schliessung: Bewohner sind verzweifelt

Marian Nadler Redaktor News

Die Sugus-Häuser in Zürich machten in den letzten Wochen Schlagzeilen. Mehr als 200 Mieterinnen und Mieter verlieren ihr Dach über dem Kopf, weil die Eigentümerin ihnen gekündigt hat. Jetzt sorgt ein weiterer Fall von Massenkündigungen für Aufsehen – dieses Mal in Lutry VD.

Die Residenz für betreutes Wohnen Îlot du Parc liegt im Zentrum des 10'000-Einwohner-Dorfes und beherbergt derzeit noch etwa 30 Senioren. Vor einigen Tagen erfuhren die Bewohner, dass sie ihr Zuhause bis Ende April verlassen müssen, wie «24 Heures» berichtet. Und das nur, weil sich die Eigentümer seit Jahren nicht über die dringend notwendigen Renovierungsmassnahmen einig werden.

Marodes Gebäude wird zur Gefahr

Das Gebäude teilen sich die Résidences Îlot du Parc SA, die rund 50 betreute Ein- bis Dreizimmerwohnungen betreibt und ein Minderheitseigentümer, der neben den Wohnungen Büros besitzt. «Eine Reihe von Umbauten und Arbeiten sind seit mehr als fünf Jahren geplant, um das Gebäude zu renovieren und unseren Mietern eine qualitativ hochwertige Unterbringung zu gewährleisten. Der Miteigentümer stellt sich aus Gründen, die wir nicht verstehen, systematisch dagegen», ärgert sich Daniel Pache, der Verwaltungsratsvorsitzende des Pflegeheims.

Die Bewohner trifft der Auszug hart. Sie sind verzweifelt. «Der Schock für meine Mutter, die 90 Jahre alt ist und sich kaum selbst versorgen kann, ist riesig», erzählt die Tochter einer Betroffenen der Zeitung. Die ältere Dame hat in dem Wohnheim ein neues Zuhause gefunden, nachdem sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr allein wohnen konnte.

30 Angestellte verlieren Job

«Ich glaube, sie ist nicht die Einzige, die schwer unter der Situation leidet», so ihre Tochter. Umzüge seien «ein grosser Stressfaktor», die erzwungene Schliessung «katastrophal».

Ein Ende des Gerichtsstreits ist nicht in Sicht. «Wir warten immer noch auf eine Entscheidung des Bezirksgerichts Vevey», erklärt Pache. Doch selbst bei einer Entscheidung gegen den Minderheitseigentümer kann dieser noch Berufung einlegen. Das marode Gebäude wurde langsam zur Gefahr für die Senioren, eine Kündigung liess sich laut Pache nicht länger verhindern. Neben den Bewohnern trifft das Aus für das Pflegeheim auch 30 Angestellte. Ein Sozialplan wurde bereits ausgearbeitet.