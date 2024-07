Vize-Stadtpräsident Théo Huguenin-Elie sagt zu Blick: «Sobald Wind aufkommt oder stärker Regen fällt, haben die Menschen jetzt Angst.»

Gina Krückl Reporterin

Sechs Minuten und 30 Sekunden. Nur so kurz dauerte der Sturm, der vergangenes Jahr die Region La Chaux-de-Fonds NE verwüstete. Mit bis zu 217 Kilometern pro Stunde fegte der Wind durch das Neuenburger Jura und hinterliess grosse Zerstörung. Ein Mann wurde von einem Kran erschlagen, 50 weitere Menschen verletzt. Dazu kamen Gebäudeschäden im hohen zweistelligen Millionenbereich.

Gemäss Meteo Schweiz trafen bei La Chaux-de-Fonds mehrere Naturphänomene zusammen: Ein Tornado auf der nördlichen Stadtseite und im Süden eine schwere Fallbö – auch Downburst genannt. Das Unwetter traf den Weiler Crêt-du-Locle am stärksten. Genau ein Jahr, nachdem hier Bäume entwurzelt und ganze Dächer von Häusern gehoben wurden, strahlt die Sonne und die Bäume wiegen in einem Lüftchen sanft hin und her. Mittlerweile sind fast keine Spuren des Unwetters mehr zu sehen. Dennoch hat der Sturm in der Region Narben hinterlassen.