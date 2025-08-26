Neue Details zum Dreifach-Mord von Corcelles NE: Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen den Täter auf Mord ausgeweitet. Der 52-Jährige gestand die Tat, das Motiv bleibt jedoch weiter unklar.

Simon Baechler (l.), Chef der Neuenburger Kantonspolizei, und der Neuenburger Staatsanwalt Jean-Paul Ros bei einer Medienkonferenz in der vergangenen Woche. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Neuenburger Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen den Mann (52), der vor einer Woche in Corcelles NE seine Ex-Partnerin (†47) und die beiden gemeinsamen Kinder (†3, †10) getötet hat, auf Mord ausgeweitet. Dies entschied der zuständige Staatsanwalt nach forensischen Gutachten.

Demnach waren die Opfer bereits vor 17.30 Uhr tot, also lange vor dem Anruf bei der Polizei, heisst es in einer Medienmitteilung der Neuenburger Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei vom Dienstag. Der Staatsanwalt, der den Fall leitet, hat den Beschuldigten am Dienstag erstmals einvernommen.

Der mutmassliche Täter habe seine volle Verantwortung anerkannt. Der Mann konnte keine Erklärung für seine Tat liefern. Der Beschuldigte räumte ausserdem ein, dass er bewusst mit einem Messer in der Hand auf den Polizisten losgegangen sei.