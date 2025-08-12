In einer Neuenburger Badi hat sich am Dienstag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein älterer Mann wurde von einem Bub beim Sprung vom 5-Meter-Brett getroffen und erlag seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt und sucht nach dem Kind.

1/4 In dieser Badi passierte der schreckliche Unfall. Foto: Stadt La Chaux-de-Fonds

Darum gehts Mann (†67) stirbt nach Unfall in Badi Les Mélèzes

Polizei sucht etwa zehnjährigem Jungen mit braunen Haaren

Horror-Unfall in der Badi! Am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, wurde die Notrufzentrale in Neuenburg darüber informiert, dass sich im Schwimmbad Les Mélèzes in La Chaux-de-Fonds ein Badegast (†67) verletzt hatte. Ein Bub war vom 5-Meter-Sprungbrett gesprungen und fiel dabei auf einen anderen Badegast. Der Mann wurde schwer verletzt. Er wurde sofort von den Rettungskräften versorgt, erlag jedoch noch am Unfallort seinen Verletzungen. Er wohnte in der Region, wie die Neuenburger Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Badi soll am Mittwoch wieder aufmachen

Die Zeugen des Vorfalls wurden von der Polizei befragt. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen und Umstände dieses Unfalls zu klären. Das Care Team wurde hinzugezogen, um die Anwesenden zu betreuen.

Das Schwimmbad wurde während des Einsatzes evakuiert und für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Wiedereröffnung ist für morgen geplant.

Polizei sucht Kind und Zeugen

Bislang konnte der in diesen Unfall verwickelte Bub im Rahmen der Ermittlungen nicht identifiziert werden. Um die Umstände des Unfalls zu klären, sucht die Neuenburger Polizei nun einen etwa zehnjährigen Jungen mit braunen Haaren, der wahrscheinlich eine dunkelblaue Badehose trug und möglicherweise von einer Frau begleitet wurde.

Personen, die von diesem Fall betroffen sind, sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Informationen zur Identifizierung des Jungen haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 032 889 90 00 an die Neuenburger Polizei zu wenden.

