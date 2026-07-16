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Jura
Jura: Gewitterzelle bringt viel Regen und Hagel
Terrasse plötzlich weiss
Heftiger Hagel im Jura und Kanton Schwyz
Auch am Donnerstag ziehen Gewitter über die Schweiz. Eine der ersten betroffenen Regionen ist der Kanton Jura.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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