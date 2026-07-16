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Terrasse plötzlich weiss
Heftiger Hagel im Jura und Kanton Schwyz

Auch am Donnerstag ziehen Gewitter über die Schweiz. Eine der ersten betroffenen Regionen ist der Kanton Jura.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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