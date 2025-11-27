Darum gehts
- Ein Jugendlicher aus Genf wurde seit Mitttwochabend vermisst
- Jetzt ist er wieder aufgetaucht
- Ihm geht es gut
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk
Am Mittwochabend hatte ein Jugendlucher sein Elternhaus in Genf verlassen und war zunächst nicht zurückgekehrt. Die Polizei bat in einer Mitteilung um Unterstützung und Hinweise aus der Bevölkerung.
Am Donnerstagnachmittag hat die Genfer Kantonspolizei eine gute Nachricht: Der Vermisste ist wieder da. Er wurde wohlbehalten gefunden.