Ein 17-jähriger junger Mann aus Genf wurde vermisst. Die Polizei bat die Bevölkerung um Unterstützung. Nun ist er wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Es geht ihm gut

Darum gehts Ein Jugendlicher aus Genf wurde seit Mitttwochabend vermisst

Jetzt ist er wieder aufgetaucht

Ihm geht es gut

Am Mittwochabend hatte ein Jugendlucher sein Elternhaus in Genf verlassen und war zunächst nicht zurückgekehrt. Die Polizei bat in einer Mitteilung um Unterstützung und Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagnachmittag hat die Genfer Kantonspolizei eine gute Nachricht: Der Vermisste ist wieder da. Er wurde wohlbehalten gefunden.