Es geht ihm gut
Vermisster Genfer Jugendlicher wieder da

Ein 17-jähriger junger Mann aus Genf wurde vermisst. Die Polizei bat die Bevölkerung um Unterstützung. Nun ist er wohlbehalten wieder aufgetaucht.
Publiziert: 11:46 Uhr
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Der Jugendliche ist wieder aufgetaucht.
Foto: Kantonspolizei Genf

Darum gehts

  • Ein Jugendlicher aus Genf wurde seit Mitttwochabend vermisst
  • Jetzt ist er wieder aufgetaucht
  • Ihm geht es gut
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Am Mittwochabend hatte ein Jugendlucher sein Elternhaus in Genf verlassen und war zunächst nicht zurückgekehrt. Die Polizei bat in einer Mitteilung um Unterstützung und Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagnachmittag hat die Genfer Kantonspolizei eine gute Nachricht: Der Vermisste ist wieder da. Er wurde wohlbehalten gefunden.

