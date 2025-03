Grossrazzia in Genf: Die Polizei sprengt einen Drogenring. Unter den Verhafteten ist eine Lokalpolitikerin und ihre Familie. Die Grüne Partei zeigt sich schockiert.

Grünen-Politikerin in Genf festgenommen

In Genf wurde eine Grünen-Politikerin im Rahmen einer Drogenrazzia festgenommen Foto: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Darum gehts Genfer Polizei zerschlägt Drogenring, neun Personen festgenommen, darunter Grüne Gemeinderätin

Hochorganisiertes Netzwerk «Happy Mania» mit Telefonzentrale, Disponent und Lieferanten

Insgesamt 3 Kilogramm Kokain und weitere Drogen beschlagnahmt, acht in Untersuchungshaft

Die Genfer Polizei hat einen grossen Schlag gegen einen organisierten Drogenring durchgeführt, wie die «Tribune de Genève» berichtet. Bei der Aktion wurden neun Personen festgenommen, darunter eine Grüne Gemeinderätin aus Grand-Saconnex, ihr Ehemann und ihr Sohn (35), der mutmasslich an der Spitze des Netzwerks stand.

Laut Augenzeugen stürmten etwa 20 vermummte Zivilpolizisten, teilweise mit Hunden, am Mittwochmorgen die Wohnung der Familie. Dabei wurden über ein Kilogramm Kokain, Pässe und Bargeld sichergestellt. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei rund 3 Kilogramm Kokain sowie weitere Drogen wie Ketamin, Ecstasy und Cannabis an verschiedenen Orten in Genf.

Professionelle Strukturen

Das Netzwerk, das unter dem Namen «Happy Mania» operierte, war offenbar hochorganisiert mit einer Telefonzentrale, einem Disponenten und Lieferanten. Die Staatsanwaltschaft bestätigte die Durchsuchungen und Festnahmen «im Rahmen von Ermittlungen gegen ein bedeutendes organisiertes Netzwerk für den Verkauf und die Lieferung von Betäubungsmitteln», so Sprecher Olivier Francey gegenüber der «Tribune de Genève».

Acht der neun Festgenommenen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Sie werden schwerer Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz verdächtigt.

Aufforderung zum Rücktritt

Die Grüne Partei in Grand-Saconnex zeigte sich schockiert von den Ereignissen. «Ich bin vom Stuhl gefallen... Wir haben nichts kommen sehen», sagte Co-Präsident Pierre Eckert gegenüber der «Tribune de Genève». Die Partei werde die Gemeinderätin zum Rücktritt auffordern und bei Erhärtung der Vorwürfe ein Parteiausschlussverfahren einleiten.