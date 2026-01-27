Skyguide muss Luftraum schliessen

Darum gehts
- Luftraum über Genf wurde am Dienstag wegen Softwarefehler kurzzeitig geschlossen
- Skyguide meldete um 9.21 Uhr «Zero Rate», keine Flugannahme möglich
- Problem nach einer Stunde behoben, erste Flüge bereits gestrichen
Janine EnderliRedaktorin News
Aufregung am Flughafen Genf: Aufgrund eines fehlerhaften Softwareupdates musste die Schweizer Luftsicherung Skyguide am Dienstag den Luftraum über Genf kurzzeitig schliessen.
Um 9.21 Uhr habe man eine «Zero Rate» herausgegeben, erklärt Vladi Barrosa, Mediensprecher bei Skyguide auf Anfrage. Das bedeutet, dass während dieser Zeit keine Flugzeuge mehr angenommen werden konnten. Nach rund einer Stunde konnte das Problem behoben werden. Die Kapazitäten werden nun kontinuierlich wieder hochgefahren.
Ein Leserreporter berichtet derweil, dass erste Flüge am Flughafen Genf gestrichen wurden. Flugdaten zeigen zudem, dass zahlreiche Flüge nicht in Genf landen konnten. Es dürfte zu Verspätungen und Annullationen kommen.