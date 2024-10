Tragischer Unfall in Bernex GE: Ein 34-jähriger Töfffahrer verlor bei einem Selbstunfall sein Leben.

Tragischer Unfall in Bernex GE

Trotz Ausrücken der Einsatzkräfte verstarb der Töfffahrer noch auf der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich in Bernex GE ein tödlicher Autounfall. Ein Töfffahrer (34) geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und verlor die Kontrolle. Nach seinem Sturz rutschte der Mann mehrere Meter über den Boden, wie die Kantonspolizei Genf am Freitag mitteilt.

Obwohl die aufgebotenen Rettungskräfte schnell vor Ort waren, verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Es handelt sich um den neunten Todesfall auf Genfer Strassen im Jahr 2024.