In Genf tötete ein 48-Jähriger seinen Mitbewohner.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 66-jähriger Mann ist am vergangenen Sonntag in Genf in seiner Wohnung erstochen worden. Sein Mitbewohner, der mutmassliche Täter, war beim Eintreffen der Polizei noch am Tatort anwesend. Er wurde festgenommen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Freitag hatten Anwohner am vergangenen Sonntag um 13.30 Uhr Hilferufe aus einer Wohnung vernommen und die Polizei verständigt. Die ausgerückten Beamten konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Sohn rief aus dem Fenster nach Hilfe

Das Opfer war durch zahlreiche Messerstiche tödlich verletzt worden. Der Mann hatte mit seinem 21-jährigen Sohn in der Wohnung gelebt. Dieser hatte aus dem Fenster um Hilfe gerufen. Er blieb unverletzt.

Der 48-jährige Mitbewohner wurde festgenommen und zur Behandlung ins Spital gebracht. Anschliessend sei er in eine geschlossene Einrichtung für Menschen mit psychischen Störungen verlegt worden, hiess es weiter.