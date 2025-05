Klaassiena L. wird seit Freitag vermisst. Foto: Genfer Polizei

Johannes Hillig Redaktor News

Klaassiena L. wurde zuletzt in Petit-Saconnex am Freitag gegen 17.30 Uhr gesehen. Sie kehrte an diesem Tag nicht in ihre medizinisch-soziale Einrichtung zurück. Da sie an Alzheimer leidet, hat sie weder Ausweispapiere noch persönliche Gegenstände bei sich.

Wer diese Frau gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Genfer Kriminalpolizei unter der Nummer +41 22 427 75 10 oder der nächstgelegenen Polizeistation in Verbindung zu setzen.