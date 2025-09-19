Die Genfer Polizei sucht nach dem vermissten Herbert B. Er verliess am 11. September 2025 um 14 Uhr sein Zuhause in einem weissen Audi A4.

Wo ist nur Herbert B. aus Genf?

Vermisst: Wo ist nur Herbert B.? Foto: Polizei

Herbert B. vermisst seit 11. September 2025

Zuletzt gesehen in weissem Audi A4 mit Kennzeichen GE149679

Um 14 Uhr am 11. September stieg Herbert B. in seinen weissen Audi und fuhr von seinem Zuhause im Kanton Genf vermutlich in Richtung Waadt. Seitdem wurde der Mann nicht mehr gesehen. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise, wo Herbert B. sein könnte.

Wer diesen Mann gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Genfer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +41 22 427 75 10 oder bei der nächstgelegenen Polizeistation zu melden.