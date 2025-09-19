Vermisst: Wo ist nur Herbert B.?
Foto: Polizei
- Herbert B. vermisst seit 11. September 2025, Familie sucht aktiv
- Zuletzt gesehen in weissem Audi A4 mit Kennzeichen GE149679
- Genfer Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter +41 22 427 75 10
Um 14 Uhr am 11. September stieg Herbert B. in seinen weissen Audi und fuhr von seinem Zuhause im Kanton Genf vermutlich in Richtung Waadt. Seitdem wurde der Mann nicht mehr gesehen. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise, wo Herbert B. sein könnte.
Wer diesen Mann gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Genfer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +41 22 427 75 10 oder bei der nächstgelegenen Polizeistation zu melden.